Про це повідомляє посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у твіттері.

У відеозверненні сьогодні, 24 серпня, посол Євросоюзу в Україні привітав українців із 31-ою річницею Незалежності країни.

"Дорогі українські друзі! 31-а річниця Незалежності не схожа на жодну іншу. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та вісім років агресії. Також, як і будь-який день, це день скорботи за загиблими внаслідок російських звірств", - сказав Маасікас.

Посол зазначив, що це перша річниця Незалежності в умовах, коли Україна стала кандидатом у члени ЄС.

"Європа святкує разом з вами. І Європа сумує разом з вами. Ми поряд. Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Українською державою, підтримуючи та забезпечуючи життєво важливі послуги громадян та реформи, які допоможуть вступу до Євросоюзу", - сказав він.

Також Маасікас наголосив, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією при відновленні та на шляху до Європи.

"Тому, що ми – одна сім'я. Ми поділяємо ті самі цінності та хочемо жити в демократії та процвітанні, а не в темряві тоталітаризму. Разом ми Європа. Слава Україні!", - сказав посол Євросоюзу в Україні.

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