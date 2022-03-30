Європейські ліги розроблять план матеріальної підтримки українського професійного футболу
Українська Прем’єр-Ліга взяла участь в робочій групі з представниками європейських футбольних ліг
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
З поміж іншого, на зустрічі були окреслені виклики, з якими сьогодні стикається український професійний футбол, та розглянуті шляхи допомоги українським футбольним клубам, в тому числі фінансової.
В результаті, Ліги домовилися розробити чіткий план дій з метою матеріальної підтримки вітчизняного професійного футболу впродовж наступних зустрічей.
Відзначимо, в Україні призупинено всі футбольні змагання у зв’язку з повномасштабним вторгненням російських військ на територію країни.
Клуби УПЛ розглядають три варіанти завершення сезону-2021/22. Перевагу віддають варіанту завершити чемпіонат, визнавши підсумки першого кола – 15-ти турів, проте остаточне рішення поки не ухвалено.
- Нагадаємо, 8 березня збірну Росії відсторонили від участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з футболу, а клуби від усіх міжнародних змагань.
- А завтра, 31 березня, її можуть позбавити членства у ФІФА.
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