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Європейський союз надішле до Молдови військову допомогу, - президент Європейської ради Шарль Мішель

4 травня, 2022 середа
13:41
Світ Шарль Мішель

Армія Молдови отримає додаткове оснащення, а також допомогу від Європейського союзу в боротьбі з дезінформацією

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Маєю Санду.

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість і впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних і внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо істотно збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - наглосив Шарль Мішель.

Військова допомога передбачатиме додаткове оснащення для армії Молдови. Яке саме військові оснащення передадуть до Молдови, поки не повідомляється.

Також ЄС планує допомогти країні у боротьбі з поширенням дезінформації та у протистоянні кібератакам.

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Новини
ЄС
Молдова
допомога
Шарль Мішель
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2022, середа
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