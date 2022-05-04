Європейський союз надішле до Молдови військову допомогу, - президент Європейської ради Шарль Мішель
Армія Молдови отримає додаткове оснащення, а також допомогу від Європейського союзу в боротьбі з дезінформацією
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Маєю Санду.
"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість і впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних і внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо істотно збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - наглосив Шарль Мішель.
Військова допомога передбачатиме додаткове оснащення для армії Молдови. Яке саме військові оснащення передадуть до Молдови, поки не повідомляється.
Також ЄС планує допомогти країні у боротьбі з поширенням дезінформації та у протистоянні кібератакам.
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