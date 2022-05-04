Європейський союз надішле до Молдови військову допомогу, - президент Європейської ради Шарль Мішель

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Маєю Санду.



"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість і впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних і внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо істотно збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - наглосив Шарль Мішель.

Військова допомога передбачатиме додаткове оснащення для армії Молдови. Яке саме військові оснащення передадуть до Молдови, поки не повідомляється.



Також ЄС планує допомогти країні у боротьбі з поширенням дезінформації та у протистоянні кібератакам.

Нагадаємо, у розвідці пояснили, навіщо Росія нагнітає ситуацію у Придністров'ї. Росіяни планують використовувати це як психологічну атаку проти України.

2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загострення у невизнаному Придністров’ї.

1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb