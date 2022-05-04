У розвідці пояснили, навіщо Росія нагнітає ситуацію у Придністров'ї

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

"Через відсутність помітних успіхів у так званій "спеціальній операції" проти України, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я", - заявили в ГУР МО.

У розвідці пояснили, що росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України.

"Вони шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни. За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у селі Ковбасна", - поінформували в ГУР.

Розвідники додали, що більше половини всіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані.

"Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково небоєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення", - зазначили в ГУР.

У розвідці резюмували, що потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Молдови, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України.

25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи.

У Молдові відреагували на вибухи в Тирасполі та назвали їх приводом для створення напруженості в Придністровському регіоні.

1 травня видання The Times повідомило, що Росія має плани щодо вторгнення в Молдову.

2 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить співпрацю з Молдовою і підтримує її територіальну цілісність на тлі загострення у невизнаному Придністров’ї.

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