Про це вона сказала у своїй промові, виступаючи перед євродепутатами у Страсбурзі, йдеться на сайті Європарламенту.

"Європейці повинні продовжувати надавати всі види допомоги Україні та бути готовими прийняти ще сильніші санкції та візові обмеження проти Росії", – зазначила вона.

Крім того прем'єрка Фінляндії закликала до короткотермінових заходів для зниження цін на електроенергію, вирішення турбулентності на ринках.

"Нинішня криза не перша в Європі і не буде останньою", - наголосила Марін.

Вона закликала Європу протистояти російському енергетичному здирництву, залишатися єдиною та підтримувати свої цінності: верховенство права, демократію та права людини.

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні більше оборонних матеріалів у рамках восьмого пакету військової допомоги

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін закликала до посилення санкцій проти Росії та допустила, що Захід мав би від початку діяти жорсткіше, ніж це було зроблено.

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