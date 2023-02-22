Євросоюз закликав Росію повернутися до ядерної угоди

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

Такий договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами – США та РФ.

Зазначається, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки та суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".

"ЄС закликає Росію виконувати свої зобов’язання за Договором, сприяючи проведенню нових інспекцій СНО на російській території та беручи участь в органі імплементації Договору, Двосторонній консультативній комісії, протягом встановленого договором терміну", - йдеться у заяві.