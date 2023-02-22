Євросоюз закликав Росію повернутися до ядерної угоди
Європейський Союз заявив, що Росія має виконати зобов'язання щодо Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь та надати доступ США для інспекції на свої ядерні арсенали
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС.
Такий договір підвищує стратегічну стабільність та взаємну довіру між двома найбільшими ядерними державами – США та РФ.
Зазначається, що припинення дії договору або закінчення терміну його дії без належної подальшої угоди "підірве архітектуру європейської безпеки та суттєво відкине зусилля з контролю над озброєннями, що не відповідає інтересам жодної з держав-учасниць СНО-3, ні якої-небудь іншої країни".
"ЄС закликає Росію виконувати свої зобов’язання за Договором, сприяючи проведенню нових інспекцій СНО на російській території та беручи участь в органі імплементації Договору, Двосторонній консультативній комісії, протягом встановленого договором терміну", - йдеться у заяві.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї
- Генсек НАТО сказав, що Альянс розчарований такою заявою Росії, та закликав її переглянути своє рішення.
- Представники країн-членів Великої сімки у спільній заяві повідомили, що не бояться ядерних погроз російського диктатора та продовжать підтримувати Україну.
- В українському МЗС також відреагували й заявили, що рішення Російської Федерації призупинити свою участь у договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.
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