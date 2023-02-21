МЗС України відреагувало на заяву Путіна про вихід РФ з "ядерної угоди" зі США

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

У МЗС заявили, що таким кроком Росія продовжує свідому руйнацію наявної архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.

"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", – йдеться в коментарі.

У МЗС України наголосили, що риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї “є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу". А також закликали міжнародну спільноту до рішучої відповіді на таку агресивну поведінку Росії та термінових спільних заходів, щоб запобігти та протидіяти будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.