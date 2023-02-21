МЗС України відреагувало на заяву Путіна про вихід РФ з "ядерної угоди" зі США
Рішення Російської Федерації призупинити свою участь у договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки
Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.
У МЗС заявили, що таким кроком Росія продовжує свідому руйнацію наявної архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження.
"Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів у сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки", – йдеться в коментарі.
У МЗС України наголосили, що риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї “є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу". А також закликали міжнародну спільноту до рішучої відповіді на таку агресивну поведінку Росії та термінових спільних заходів, щоб запобігти та протидіяти будь-яким формам ядерного шантажу з боку держави-терористки.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї
- Генсек НАТО сказав, що Альянс розчарований такою заявою Росії, та закликав її переглянути своє рішення.
- Представники країн-членів Великої сімки у спільній заяві повідомили, що не бояться ядерних погроз російського диктатора та продовжать підтримувати Україну
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