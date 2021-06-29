Facebook запустить функцію новинних розсилок

Про це передає The Hill.

Як зазначається, соціальна мережа Facebook цього тижня запустить функцію розсилки новин.

Відтак, нова платформа під назвою Bulletin має дозволити авторам створювати і поширювати як безкоштовний, так і підписний контент через Facebook.

У виданні наголошують, що нова функція - це схожа версія популярної новинної платформи Substack від Facebook і набрала десятки авторів за такими категоріями, як спорт, наука, здоров'я та фінанси.

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