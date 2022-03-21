Фашист Путін хоче залучити свого спільника Лукашенка у війну з Україною, аби розтягнути фронт, - Смолій

Смолій розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Для фашиста Путіна дуже важливо залучити свого спільника Лукашенка для того, аби розтягнути фронт. Їх не пропустять ні на Волині, ні на Рівненщині, ні на Житомирщині. Але наші сили й наша увага буде зосереджена і на кордон з Білоруссю", - зазначив Смолій



Політичний експерт додав, що Путіну поки не вдається залучити білоруську армію у війні з Україною. Але Білорусь фактично залучена у війну, оскільки нашу територію обстрілюють з Білорусі.



"Нашу територію десятки й сотні разів обстрілювали, тому ми маємо казати, що Білорусь також сторона воєнного конфлікту. Росія загрузла. Московія не має можливості вести наступальні дії, тому вони вдаються до масованого терору: знищення українських міст та обстрілу цивільних обʼєктів", - зауважив Андрій Смолій.

Нагадаємо, за даними дослідження, 97% білорусів не підтримують участі у війні з Україною на боці Росії.

Генерал Служби безпеки України у відставці Віктор Ягун не виключає, що білоруські збройні сили можуть отримати від Олександра Лукашенка наказ долучитися до інтервенції Росії в Україну. Разом з тим, він вважає, що боєздатні частини армії Білорусі у такому випадку перейдуть на сторону України.

У Білорусі зародився рух опору російським окупантам, партизани зупиняють поїзди та нищать техніку.