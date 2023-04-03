Федоров: Україна стане провідною державою у розвитку військових інновацій
Україна стане провідною країною щодо впровадження інновацій у кібербезпеці, захисті об'єктів критичної інфраструктури та військової сфери
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час телемарафону.
"Найсильнішими ми будемо в military-tech, тобто це все, що пов’язано з інноваціями у військовій тематиці. Також розвиватиметься кібербезпека, будь-яка фізична безпека, пов’язана з інноваціями, та захист об’єктів критичної інфраструктури. В Україні уже зараз народжується компетенція, яка є унікальною у світі", – каже Федоров.
На сьогодні в Україні багато людей, які навчаються в цьому напрямку, тому, за словами віцепрем'єра, важливо перейти від ІТ-галузі, яка виробляє продукти для світу до ІТ-галузі, яка виробляє продукти, які капіталізуються, працюють на весь світ і вартують мільярди доларів.
"Одне з наших завдань - побудувати країну, де з’являються такі продукти, тому важливо розвивати освіту, яка дозволить масштабувати наші зусилля і зробити певний стрибок вперед", – зазначає він.
- Раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації планує залучити компанію Apple до перепису населення в Україні після закінчення війни.
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