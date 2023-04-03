Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час телемарафону.

"Найсильнішими ми будемо в military-tech, тобто це все, що пов’язано з інноваціями у військовій тематиці. Також розвиватиметься кібербезпека, будь-яка фізична безпека, пов’язана з інноваціями, та захист об’єктів критичної інфраструктури. В Україні уже зараз народжується компетенція, яка є унікальною у світі", – каже Федоров.

На сьогодні в Україні багато людей, які навчаються в цьому напрямку, тому, за словами віцепрем'єра, важливо перейти від ІТ-галузі, яка виробляє продукти для світу до ІТ-галузі, яка виробляє продукти, які капіталізуються, працюють на весь світ і вартують мільярди доларів.

"Одне з наших завдань - побудувати країну, де з’являються такі продукти, тому важливо розвивати освіту, яка дозволить масштабувати наші зусилля і зробити певний стрибок вперед", – зазначає він.