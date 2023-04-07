Ferrexpo збільшила обсяги виробництва в 1 кварталі більше ніж удвічі

Про це пише gmk.center.

Швейцарська залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні випустила 901 тис. тонн окатків у першому кварталі 2023 року, що на 116% більше ніж у четвертому кварталі 2022 року, коли було вироблено 420 тис. тонн продукції.

Про це йдеться у звіті Ferrexpo з виробництва за перший квартал 2023 року. Увесь обсяг виробництва був представлений окатками з вмістом заліза 65%.

Слід зазначити, що результати першого кварталу близькі до сумарного виробництва за друге півріччя минулого року (993 тис. т). Таке значне збільшення обсягу виробництва відбулося коштом покращення постачання електроенергії, що дозволило запустити в лютому другу лінію огрудкування.

Але обсяги випуску на 67% менші порівняно з першим кварталом минулого року, коли компанія працювала всіма чотирма лініями. У квітні - червні Ferrexpo планує продовжити роботу не більше як двома лініями огрудкування, якщо не відбудеться значних змін, що можуть вплинути на виробничі можливості та логістику. Це має забезпечити обсяги випуску, співставні з показниками першого кварталу.

"Ми прагнемо планувати обсяги виробництва у майбутньому, виходячи з консервативного підходу, щоб зберегти показники ліквідності та водночас забезпечити стабільні та стійкі постачання для наших довгострокових клієнтів", – зазначив головний виконавчий директор Ferrexpo Джим Норт.

Як повідомляв GMK Center, за підсумками 2022 року Ferrexpo скоротила виробництво окатків на 46% у порівнянні з 2021 роком – до 6,053 млн тонн. Випуск окатків у четвертому кварталі зменшився на 86% р./р. – до 417 тис. тонн, зокрема, DR-окатків – на 18% р./р., до 353 тис. тонн.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Виробляє та експортує високоякісні залізорудні окатки для виробництва сталі. Виробничі активи – Полтавський та Єристівський ГЗК (по 100% акцій у власності).