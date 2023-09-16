Фейгін: Удари по території РФ та окупованому Криму ведуть до обнуління сенсу так званого СВО
Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що перенесення війни, нехай навіть дистанційної, на територію РФ та окуповану частину України веде до втрати сенсу цієї "операції", який виголошувався кремлівським керівництвом
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Події відбуваються по наростаючій, за експонентою. Це при тому, що американські далекобійні засоби досі не надали, ще не вирішене питання з ATACMS та TAURUS. До того ж якщо засоби, які наявні в Україні, досягають таких цілей, то що буде, коли з’являться інші? За кожним таким ударом у Москві вдаються до гарячкових дій. І байдуже, по Кримському мосту вдарили чи по Сенатській башті Кремля, бо вони вважають, що на цьому все завершиться, тому що у РФ застосують якісь контрзаходи, що убезпечать їх від таких ударів надалі. Але цього не відбувається. Тобто нема такого, що вони підсилили ППО чи знищили, як вони часто заявляють, виробництво таких засобів, ракет чи ударників на території України. Нічого з цього не дає результату", - прокоментував опозиційний політик.
Марк Фейгін зазначив, що отримуючи удари далеко від лінії фронту, в Криму чи у Москві, який сенс у цій "операції", навіщо намагатися захопити Київ, якщо Москва не буде захищеною?
"Про Крим я взагалі не кажу, він поряд, там це продовжуватиметься постійно. Це один момент - втрачається сенс всієї "спеціальної воєнної операції". Як ми й прогнозували, перенесення війни, нехай навіть дистанційної, на територію РФ та окуповану частину, якщо ми говоримо про Крим, обнуляє весь сенс цієї "операції", який весь час змінюється та виголошується кремлівським керівництвом. Остання версія Путіна, яку він сам озвучив: нас змусили, а не тому, що ми цього хотіли. Отже, з точки зору великої картини, війна взагалі втрачає сенс, тобто так звана СВО втрачає будь-який сенс. Згадаймо: а що завтра? А завтра Кримський міст. По ньому двічі вже вдарили? То вдарять утретє і зруйнують остаточно ті прогони. А завтра Рубльовка, знову Москва-Сіті, Кремль тощо. Тут немає обмежувачів щодо цілей. І що тоді? Навіщо вам ця "СВО", якщо ви втрачаєте від неї ніяк не менше", - підкреслив Фейгін.
Правозахисник додав, що з політичної точки зору Москва втрачаєте набагато більше, однак зрозуміло, що у РФ до останніх будуть мобілізовуватимуть та кидатимуть це "м’ясо".
"Але ці удари ведуть саме до обнуління сенсу. Серед народу ми навряд чи знайдемо людей, що здатні мислити далеко. А от серед еліти ці настрої посилюються: чого ми добиваємося, чого ми хочемо? А який від цього сенс? А якщо всі 10 років збирається воювати Путін? Але це як – 10 років завдаватимуть удари по території Росії, по території Криму й решті, аж поки не деокупують? Тобто для них втрачається сенс взагалі всього цього, так вони ще й потерпають від цього. Ці люди не мають прозахідних поглядів чи проукраїнських, просто еліти втрачають щоразу свої можливості, те, заради чого живуть", - резюмував пан Марк.
- Нагадаємо, у ніч на 13 вересня ВСУ поцілила крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
- Внаслідок ракетної атаки також було пошкоджено й сам завод, тому наразі росіянам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.
- Ввечері середи, 13 вересня, кримські партизани з руху АТЕШ заявили, що допомогли в атаці по флоту росіян у Севастополі
- В ISW проаналізували наслідки атаки на ремонтні доки у Севастополі.
- 14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
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