ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022 з футболу
Міжнародна федерація футбольних асоціацій може збільшити до 100 хвилин тривалість матчів на чемпіонаті світу-2022 у Катарі
Про це повідомляє Calcio e Finanza.
ФІФА має намір збільшити тривалість ігрового часу матчів, оскільки вважає, що він скоротився після запровадження системи відеоповторів VAR.
Це планується зробити за допомогою тривалості компенсованого часу до кожного з таймів. Таким чином, матчі на ЧС можуть тривати 100 хв.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що така пропозиція справді розглядається. Впровадити її можуть вже під час ЧС-2022, що відбуватиметься у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.
Для зміни у правилах ФІФА необхідно отримати схвалення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).
Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє в червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
- 5 квітня стало відомо, що збірні України та Шотландії можуть провести стиковий півфінальний матч за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 з футболу 7 червня.
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