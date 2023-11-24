"Фіксується зростання кількості дезертирів в ЗСУ": добірка російських фейків за 24 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 24 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: TG-канал "Отряд Ковпака" оприлюднив повідомлення: "Українські "волонтери" отримують на руки по 15 тис. гривень за вивезення кожної дитини з Куп'янського району "на Захід в евакуацію". Торгівля дітьми на органи та для педофілів набирає обертів".
Фейк: Зрадник М. Азаров заявив: "Найпростіший спосіб замінити Зеленського – провести вибори, на яких американці підтримають іншого кандидата. Поки американці не ухвалили рішення, прибирати Зеленського чи ні. Що таке Зеленський? Це надута мильна бульбашка і все. Тобто армія, сили безпеки підпорядковані не йому, а американцям".
Дезінформація: Російський TG-канал Anna NEWS написав: "Генпрокуратура України повідомила про багаторазове зростання кількості дезертирів. За дев'ять місяців цього року із ЗСУ дезертували 4 638 солдатів, самовільно залишили військову частину або місце служби – 10 940, "самострілів" зафіксовано – 161".
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