"Фіксується зростання кількості дезертирів в ЗСУ": добірка російських фейків за 24 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: TG-канал "Отряд Ковпака" оприлюднив повідомлення: "Українські "волонтери" отримують на руки по 15 тис. гривень за вивезення кожної дитини з Куп'янського району "на Захід в евакуацію". Торгівля дітьми на органи та для педофілів набирає обертів".

Фейк: Зрадник М. Азаров заявив: "Найпростіший спосіб замінити Зеленського – провести вибори, на яких американці підтримають іншого кандидата. Поки американці не ухвалили рішення, прибирати Зеленського чи ні. Що таке Зеленський? Це надута мильна бульбашка і все. Тобто армія, сили безпеки підпорядковані не йому, а американцям".

Дезінформація: Російський TG-канал Anna NEWS написав: "Генпрокуратура України повідомила про багаторазове зростання кількості дезертирів. За дев'ять місяців цього року із ЗСУ дезертували 4 638 солдатів, самовільно залишили військову частину або місце служби – 10 940, "самострілів" зафіксовано – 161".