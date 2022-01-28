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Головна Культура Фільм-антиутопія Сенцова й Сеїтаблаєва "Номери" став доступний онлайн

Фільм-антиутопія Сенцова й Сеїтаблаєва "Номери" став доступний онлайн

28 січня, 2022 п'ятниця
13:59
Культура Олег Сенцов

Стрічка режисерів Олега Сенцова й Ахтема Сеїтаблаєва "Номери" вийшла в онлайн-кінотеатрі Takflix

Про це відомо з сайту Takflix.

Стрічка вийшла в онлайндоступ на території України. Також вона має англійські субтитри.

Фільм "Номери" створений за одноіменною п'єсою Олега Сенцова та розповідає про  ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу.

"У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу та робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їхні закони", - повідомляє Takflix.

Стрічка складається з п'яти актів. Перші чотири знімали в однакових декораціях, а для п'ятого збудовану декорацію знесли й за два дні зробили іншу.

Як передає Укрінформ, під час роботи над картиною Олег Сенцов сидів у російській тюрмі, а деталі кастингу та зйомок обговорював у листування з Ахтемом Сеїтаблаєвим. Фільм став першим в Україні, створеним без фізичної присутності режисера.

Виконавцями головних ролей стали Ірина Мак ("Спіймати Кайдаша"), Віктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Додому", "Кіборги", "Вулкан), Максим Девізоров та Марія Смолякова (зірки серіалу "Перші ластівки").

Композитор - Мілош Єліч, аранжувальник гурту "Океану Ельзи". Режисером монтажу виступив Ярослав Камінський, який працював над стрічками "Холодна війна" (2018) та "Іда" (2013) Павла Павліковського.

У широкий кінотеатральний прокат "Номери" вийшли 19 листопада 2020 року. Також у 2020 році відбулася світова прем1єра фільму на Берлінському кінофестивалі в межах програми Berlinale Special.
 

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Новини
фільм
Олег Сенцов
Ахтем Сеїтаблаєв
онлайн кінотеатр
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