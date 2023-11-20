Фільм "Фелікс" про загиблого воїна, знятий за донати, покажуть в кінотеатрах

Фільм "Фелікс" - це документальний проєкт журналістки та телеведучої Іванни Слободянюк, подруги загиблого воїна.

Еспресо - інформаційний партнер фільму "Фелікс".

28 листопада відбудеться відкритий допрем'єрний показ в кінотеатрі “Жовтень”, з 30-го листопада фільм виходить у відкритий прокат в Києві, Вінниці та Дніпрі.

Кошти від прокату будуть передані на підтримку аеророзвідки батальйону Кульчицький - планується закупити 2 Mini Shark для ефективнішої роботи підрозділу.

Фелікс Куртанич мріяв знімати кіно, але, на жаль, не встиг зробити цього за життя.

Фелікс – збірний образ усіх, хто загинув за Україну, хто так чесно й сміливо казав "хто якщо не я?" Його побратими у фільмі – символ усіх, хто продовжує боротись тут і зараз і буде це робити до останнього! Його батьки – символ сили й мудрості, як пережити втрату і прийняти вибір сина. "Я благословила його", - каже мати Олена.

Зйомки розпочалися 22 липня 2022 року з початковим бюджетом $200 доларів, далі доєднались люди і почали підтримувати фільм донатами від 2 грн до 40 тис грн.

27 квітня 2023 року, на роковини загибелі Фелікса Куртаніча, відбулась перша закрита прем'єра в кінотеатрі “Жовтень”, на яку були запрошені друзі, колеги та рідні. У липні фільм відправився у благодійний тур Україною (рідне місто Фелікса Гнівань, Львів, Івано-Франківськ, Коломия, Хмельницький, Камянець - Подільський, Вінниця, Хмільник, Харків) та був показаний за кордоном (Кіпр, Данія, Австрія, Ізраїль, Польша). Усі кошти від благодійних показів передали на підтримку аеророзвідки батальйону Кульчицького та 3-ої ОШБР Азов, де продовжують воювати побратими Фелікса.

Зараз команда працює над двома новими документальними кінострічками, які вийдуть на екрани вже наступної весни.