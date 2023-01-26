Фінансовий "Рамштайн": на засіданні високо оцінили дії уряду України в умовах війни
Представники країн G7, Євросоюзу, міжнародних фінансових інституцій провели засідання Керівного комітету міжвідомчої платформи координації донорів для України
Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
"Представники країн G7, уряду України та міжнародних фінансових інституцій обговорили, як краще координувати економічну підтримку для задоволення нагальних потреб України у фінансуванні та майбутні зусилля з економічного відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, учасники форуму зобов’язалися тісно співпрацювати з українською владою для визначення пріоритетів і послідовності стратегічних економічних потреб. Крім того, було домовлено, що комітет сприятиме проведенню реформ в Україні, координуватиме економічну допомогу для стабілізації української економіки й підтримки сталого та інклюзивного відновлення.
Окрім цього, на засіданні пролунала висока оцінка управління Кабміном українською економікою в умовах війни, а також бачення програми економічних реформ на широкій основі.
- Нагадаємо, у четвер, 26 січня, Україна провела з міжнародними партнерами перше засідання "фінансового Рамштайну" в онлайн-форматі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе