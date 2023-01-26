Фінансовий "Рамштайн": на засіданні високо оцінили дії уряду України в умовах війни

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Представники країн G7, уряду України та міжнародних фінансових інституцій обговорили, як краще координувати економічну підтримку для задоволення нагальних потреб України у фінансуванні та майбутні зусилля з економічного відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, учасники форуму зобов’язалися тісно співпрацювати з українською владою для визначення пріоритетів і послідовності стратегічних економічних потреб. Крім того, було домовлено, що комітет сприятиме проведенню реформ в Україні, координуватиме економічну допомогу для стабілізації української економіки й підтримки сталого та інклюзивного відновлення.

Окрім цього, на засіданні пролунала висока оцінка управління Кабміном українською економікою в умовах війни, а також бачення програми економічних реформ на широкій основі.

Нагадаємо, у четвер, 26 січня, Україна провела з міжнародними партнерами перше засідання "фінансового Рамштайну" в онлайн-форматі.

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