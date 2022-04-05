Фінляндія готова відмовитись від російських енергоресурсів, - міністр енергетики
Фінляндія готова піти на відмову від російських енергоресурсів, оскільки "російська нафта зараз в Україні перетворюється на кров"
Про це повідомляє видання Yle, з посиланням на міністра економіки Фінляндії Міка Лінтіля.
"Російська нафта зараз в Україні перетворюється на кров", - наголосив він.
За його словами, заміна російської нафти не становить особливої проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших країн.
"Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії, - наголосив міністр.
Також він заявив, що Фінляндія готова самостійно відмовитися від російських енергоресурсів.
- ЄС може ухвалити рішення про ембарго на енергоносії з Росії вже 6 квітня.
- Проте через відсутність одностайності серед країн Євросоюзу, обговорюють альтернативні варіанти ембарго.
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