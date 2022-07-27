Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання флоту РФ з 11 одиниць маневрує вздовж кримського узбережжя. Водночас напоготові перебувають 2 ракетних та 1 великий десантний корабель.

Загроза ракетних ударів по території України залишається актуальною. Висадка морського десанту також – не виключена.

"Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи. Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів", - йдеться у звіті.

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