Фон дер Ляєн оголосила про ініціативу з повернення викрадених Росією українських дітей
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про запуск спільної з Україною та Польщею ініціативи з повернення викрадених Росією українських дітей
Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.
"Депортація дітей є воєнним злочином. У партнерстві з українцями і прем'єр-міністром (Польщі - ред.) Моравецьким запустили ініціативу, спрямовану на репатріацію українських дітей, викрадених Росією", - написала фон дер Ляєн.
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської чиновниці Марії Олексіївни Львової-Бєлової у справі про депортацію дітей із тимчасово окупованих Росією територій України.
СБУ повідомила про розслідування понад 16 тис. випадків депортації Росією українських дітей.
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