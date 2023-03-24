Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Депортація дітей є воєнним злочином. У партнерстві з українцями і прем'єр-міністром (Польщі - ред.) Моравецьким запустили ініціативу, спрямовану на репатріацію українських дітей, викрадених Росією", - написала фон дер Ляєн.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської чиновниці Марії Олексіївни Львової-Бєлової у справі про депортацію дітей із тимчасово окупованих Росією територій України.

СБУ повідомила про розслідування понад 16 тис. випадків депортації Росією українських дітей.