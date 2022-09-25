Фортифікаційно росіяни укріплюють Крим, а кримчани намагаються виїжджати до третіх країн, - Чубаров
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, зазначив, що кримських татар у списках на мобілізацію 70-80%, це цілеспрямоване друге завдання окупантів - знищення дорослого чоловічого населення кримських татар
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З військової точки зору Крим укріплюється, з території Росії окупанти перекидають на півострів важку техніку, підготовлюють табори для військовослужбовців, можливо, яких зараз мобілізують по всій РФ. Росіяни посилюють укріплення на лінії розмежування між півостровом та окупованою Херсонською областю", - розказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Рефат Чубаров додав, що можливість виїхати з Криму є, але окупанти поставили додаткові блокпости, відповідно, за проїзд вимагають гроші. За умовами стану мобілізації, чоловіки військовозобов'язаного віку, які переміщуються до іншого місця, мають попереджувати військкомати. Зараз люди тисячами біжать з Криму, щоб доїхати до третіх країн. А на блокпостах зупиняють і запитують дозвіл на виїзд, відповідно, кожний блокпост знімає з людей до 5 тисячі рублів.
"Проаналізувавши дані по окремих населених пунктах за перший день мобілізації, 22 вересня, ми були шоковані, тому що 70-80% у списках на мобілізацію - кримські татари. Це цілеспрямоване друге завдання, яке виконують окупанти, полягає у знищенні дорослого чоловічого населення кримських татар. Вся відповідальність за мобілізацію згідно з законами РФ опускається на місця і місцева влада комплектує підходи, зрозуміло, що за вказівкою з Москви. П'ять років ув'язнення, які передбачають російським окупантським законодавством за відмову мобілізуватися, люди не будуть відсиджувати, бо, я впевнений, що Крим буде звільнений набагато раніше", - підкреслив Чубаров.
- Раніше очільник "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов звернувся до кримчан з проукраїнською позицією та погрожує в'язницею
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.
- Після оголошення часткової мобілізації в РФ громадянам, які перебувають на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон
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