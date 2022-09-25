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Головна війна з Росією Фортифікаційно росіяни укріплюють Крим, а кримчани намагаються виїжджати до третіх країн, - Чубаров
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Фортифікаційно росіяни укріплюють Крим, а кримчани намагаються виїжджати до третіх країн, - Чубаров

25 вересня, 2022 неділя
13:34
війна з Росією Рефат Чубаров

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, зазначив, що кримських татар у списках на мобілізацію 70-80%, це цілеспрямоване друге завдання окупантів - знищення дорослого чоловічого населення кримських татар

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З військової точки зору Крим укріплюється, з території Росії окупанти перекидають на півострів важку техніку, підготовлюють табори для військовослужбовців, можливо, яких зараз мобілізують по всій РФ. Росіяни посилюють укріплення на лінії розмежування між півостровом та окупованою Херсонською областю", - розказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Рефат Чубаров додав, що  можливість виїхати з Криму є, але окупанти поставили додаткові блокпости, відповідно, за проїзд вимагають гроші. За умовами стану мобілізації, чоловіки військовозобов'язаного віку, які переміщуються до іншого місця, мають попереджувати  військкомати. Зараз люди тисячами біжать з Криму, щоб доїхати до третіх країн. А на блокпостах зупиняють і запитують дозвіл на виїзд, відповідно, кожний блокпост знімає з людей до 5 тисячі рублів.

"Проаналізувавши дані по окремих населених пунктах за перший день мобілізації, 22 вересня, ми були шоковані, тому що 70-80% у списках на мобілізацію - кримські татари. Це цілеспрямоване друге завдання, яке виконують окупанти, полягає у знищенні дорослого чоловічого населення кримських татар. Вся відповідальність за мобілізацію згідно з законами РФ опускається на місця і місцева влада комплектує підходи, зрозуміло, що за вказівкою з Москви. П'ять років ув'язнення, які передбачають російським окупантським законодавством за відмову мобілізуватися, люди не будуть відсиджувати, бо, я впевнений, що Крим буде звільнений набагато раніше", - підкреслив Чубаров.

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Україна
Росія
Крим
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
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