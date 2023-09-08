Фракція "Слуга Народу" зробила "вільне голосування" за ключові поправки до законопроєкту про відновлення декларування, - лідерка руху "Чесно"

Про це повідомила лідерка руху "Чесно" Віта Думанська в етері телеканалу "Еспресо".

"Фракція "Слуга Народу" зробила вільне голосування. Позиції фракції не було, кожен міг чинити на свій розсуд. На мою думку, це відповідальність "Слуги народу"", - заявила Віта Думанська.

Голова більшості Давида Арахамія закликав колег дозволяти оприлюднювати свої декларації і сам пообіцяв це зробити.

"Мене особисто дуже дивують заяви лідера фракції "Слуга Народу" Арахамії, де він каже, що поставить "галочку" і свою декларацію зробить публічною. Але нагадаю, це не питання доброї волі. Парламент формує загальну політику в сфері декларування. Тут прозорість і публічність мають бути апріорі, а не за бажанням", - розповіла Думанська.

Також серед тих, хто не підтримали правку про відкриття реєстру - фігуранти відомих журналістських розслідувань (Бубневич, Дубінський). Тобто ті, по кому журналісти висвітлювали питання можливого незаконного збагачення, їхні відпустки за кордоном...

"Очевидно, для такої групи депутатів це не вигідно. Відповідно, ніхто не дочекається від них добровільної "галочки"", - підкреслила лідерка руху "Чесно".

У законопроєкт про відновлення декларування внесли поправки про закритість реєстру ще на рік. Але в нас немає гарантії, що мова йде тільки про рік.

"Якщо не закінчиться війна в наступному році, знову будуть тиснути на безпекові умови і гарантії, є ймовірність що будуть вимагати продовження цього терміну, - додала Думанська.

За її словами, фактично, Україна обманює своїх європейських партнерів. Це нечесна гра з боку держави, за яку відповідають депутати в парламенті.

Добре, що президент Зеленський зважає на позицію європейських партнерів, і добре що він консультується, бо ми пропустили всі дедлайни. Але потрібно зважати також на позицію українських громадян.

"Зараз залишився фактично один інструмент, який дозволяє показати і мобілізацію, і позицію, і окреслити червоні лінії. Тобто, потрібно зважати на думку хоча би ти х 80 тис. людей, які підписали петицію", - резюмувала лідерка руху "Чесно".