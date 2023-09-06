France Football оголосило список номінантів на "Золотий м'яч": Роналду не претендує

Про це повідомляє офіційний твіттер Ballon d'Or.

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться у понеділок, 16 жовтня. На івенті, окрім вручення призу найкращому футболісту світу, також нагородять переможців у номінаціях: трофей Яшина та трофей Копа - найкращий воротар та найкращий молодий гравець.

Уперше за 20 років у список номінантів не потрапив Кріштіану Роналду, натомість Ліонель Мессі продовжує боротись за "Золотий м'яч".

Список усіх претендентів на "Золотий м'яч"