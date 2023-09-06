France Football оголосило список номінантів на "Золотий м'яч": Роналду не претендує
Видання France Football опублікувало прізвища усіх 30 претендентів на Золотий м'яч
Про це повідомляє офіційний твіттер Ballon d'Or.
Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться у понеділок, 16 жовтня. На івенті, окрім вручення призу найкращому футболісту світу, також нагородять переможців у номінаціях: трофей Яшина та трофей Копа - найкращий воротар та найкращий молодий гравець.
Уперше за 20 років у список номінантів не потрапив Кріштіану Роналду, натомість Ліонель Мессі продовжує боротись за "Золотий м'яч".
Список усіх претендентів на "Золотий м'яч"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
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