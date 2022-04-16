Франція надасть українським біженцям доступ до житла та пільги
Біженці з України у Франції, які зараз розміщені в екстреному помешканні, отримають доступ до житла та соціальні пільги
Про це пише Reuters.
За даними видання, Франція надасть переміщеним українцям право на доступ до особистого житла та пільги на утримання сім’ї.
За даними міністерства, з моменту вторгнення Росії 24 лютого, у Францію в'їхали понад 57 тисяч українців. Це переважно жінки та діти. Понад 41 тисяча громадян отримали "тимчасовий захист".
Додають, що понад 11 тисяч українських дітей навчаються у французьких школах, а дітей молодшого віку сім’ї можуть безкоштовно віддавати в дитячі садки.
За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 4,7 мільйона людей виїхали з України з початку повномасштабної війни.
- Нагадаємо, 14 квітня Франція повідомила, що найближчим часом поверне свого посла зі Львова до Києва.
- Також країна надала Україні військової допомоги на 100 млн євро і продовжить поставки.
- 13 квітня, у Мінфін Франції оприлюднили список російських активів на суму $25,6 млрд (це €23,7 млрд), які були заморожені внаслідок вторгнення РФ в Україну.
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