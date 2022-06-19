Про це повідомляє ЄП.

Про таку пропозицію першим заявив лідер партії "Є такий народ" Славі Тріфонов.

"Французька пропозиція про скасування вето на початок переговорів Північної Македонії з ЄС передбачає, що Болгарія дозволяє Скоп'є розпочати процес, а ЄС і Франція гарантують, що всі болгарські умови будуть виконані", - заявив він.

"Французька пропозиція винятково вдала для Болгарії, але ми збираємося її відхилити через внутрішньополітичний скандал у країні", - заявив лідер "Демократичної Болгарії" Христо Іванов.

Також пропозиції Франції прокоментувало МЗС Болгарії.

"Болгарська сторона привітала конструктивний підхід Франції, яка провела зустрічі з усіма болгарськими інституціями щодо цієї теми та після тривалої роботи виявила розуміння позиції держави",- зазначають там.

Там додали, що у запропонованому проєкті переговорної рамки все ще є певні аспекти, які мають бути зосереджені на захисті інтересів Болгарії.

Північна Македонія 17 років перебуває у статусі кандидата на вступ до ЄС. У червні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією через суперечку щодо прав болгарської меншини у Північній Македонії.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС найближчим часом і попросив Болгарію зняти вето на переговори.

17 червня Європейська комісія повідомила, що можливість початку переговорів про членство з Північною Македонією заблокована Болгарією.