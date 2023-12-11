Франція, Німеччина та Італія закликали ЄС запровадити спеціальну схему санкцій проти ХАМАСу

Про це очільники МЗС трьох країн написали у спільному листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, пише Reuters.

Вони наголосили на важливості того, щоб ЄС вжив "усіх необхідних заходів проти терористичного угруповання ХАМАС та його прихильників".

"Це показує відданість Європи як боротьбі з фінансовою підтримкою ХАМАС, так і ізоляції та делегітимізації угруповання на міжнародному рівні, який жодним чином не представляє палестинців або їхні законні прагнення", - йдеться в листі, з яким ознайомилося Reuters.

Європейський Союз уже вніс ХАМАС до списку терористичних організацій, що означає, що будь-які кошти чи активи, які він має в ЄС, мають бути заморожені.

Зазначається, що з короткого листа не було відразу зрозуміло подробиць того, як санкції будуть розширені або посилені. Якщо члени ЄС погодяться на пропозицію очільників МЗС трьох країн, наступним кроком для експертів буде розробка законодавчої бази, щоб визначити, які саме фізичні та юридичні особи підпадуть під санкції.