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Франція, Німеччина та Італія закликали ЄС запровадити спеціальну схему санкцій проти ХАМАСу

11 грудня, 2023 понедiлок
14:20
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Італії закликали Європейський Союз запровадити спеціальну схему санкцій проти терористичного угруповання ХАМАС

Про це очільники МЗС трьох країн написали у спільному листі до верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, пише Reuters.

Вони наголосили на важливості того, щоб ЄС вжив "усіх необхідних заходів проти терористичного угруповання ХАМАС та його прихильників".

"Це показує відданість Європи як боротьбі з фінансовою підтримкою ХАМАС, так і ізоляції та делегітимізації угруповання на міжнародному рівні, який жодним чином не представляє палестинців або їхні законні прагнення", - йдеться в листі, з яким ознайомилося Reuters.

Європейський Союз уже вніс ХАМАС до списку терористичних організацій, що означає, що будь-які кошти чи активи, які він має в ЄС, мають бути заморожені.

Зазначається, що з короткого листа не було відразу зрозуміло подробиць того, як санкції будуть розширені або посилені. Якщо члени ЄС погодяться на пропозицію очільників МЗС трьох країн, наступним кроком для експертів буде розробка законодавчої бази, щоб визначити, які саме фізичні та юридичні особи підпадуть під санкції.

  • На початку листопада міністрка внутрішніх справ Ненсі Фезер реалізувала рішення канцлера Олафа Шольца щодо заборони діяльності та фінансування ХАМАС на території Німеччини.
  • Пізніше США запровадили третій раунд санкцій, спрямованих проти лідерів і фінансистів ХАМАСу.
ЄС
Франція
Італія
МЗС
Німеччина
Війна в Ізраїлі
Хамас
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