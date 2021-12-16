Франція обмежить сполучення з Великою Британією через швидке поширення штаму "Омікрон"
Уряд Франції вводить обмеження сполучення із Великою Британією через поширення штаму "Омікрон", які набудуть чинності у суботу, 18 грудня
Про це повідомляє Associated Press.
Нові обмеження стосуватимуться як вакцинованих від COVID-19 людей, так і тих, хто не отримав щеплення.
Речник уряду Франції Габріель Аттал заявив, що будуть обмежені туристичні та ділові поїздки. Всі, хто прибуває з Великої Британії, повинні мати з собою негативний тест на COVID-19, який зробили не більше ніж за 24 години до поїздки. А також пройти повторне тестування після прибуття та піти на самоізоляцію щонайменше на 48 годин до отримання результату тесту.
Крім того, у п'ятницю, 17 грудня, уряд планує провести спеціальну нараду, під час якої обговорять подальші заходи у зв'язку зі спалахом захворювань.
Як повідомляє видання, у середу, 15 грудня, у Великій Британії зафіксували найбільшу кількість випадків зараження на COVID-19 з початку пандемії.
- Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю" у Великій Британії та становить близько 40% усіх випадків заражень у Лондоні.
- У понеділок, 13 грудня, Велика Британія зареєструвала щонайменше одну смерть від штаму коронавірусу "Омікрон".
- Через зростання кількості захворювань на COVID-19 та побоювання нового штаму "Омікрон" уряд Швеції посилить карантинні обмеження у країні
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