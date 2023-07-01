Франція - Україна: Мудрик близький до того, щоб зіграти за молодіжку на Євро-2023
Найдорожчий футболіст молодіжної збірної України Михайло Мудрик може зіграти проти Франції на Євро-2023
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про кадрову ситуацію у команді.
"Зараз у нас є невеликі ушкодження. У деяких вони вразливіші. Наприклад, у В'юнника. Тому участь Богдана у грі під питанням. Це вирішиться завтра, у день матчу. Що стосується Мудрика, він вже два дні працює у загальній групі, тому цілком можливо, що у завтрашньому матчі Михайло з'явиться на полі", - заявив Ротань.
Франція - Україна, чвертьфінал Євро-2023
Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.
За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Французи виявились кращими за швейцарців, італійців і норвежців.
Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
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- У 3-му турі групового етапу молодіжного Євро-2023 збірна Франції розгромила Швейцарію.
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