Франція - Україна: Мудрик близький до того, щоб зіграти за молодіжку на Євро-2023

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань розповів про кадрову ситуацію у команді.

"Зараз у нас є невеликі ушкодження. У деяких вони вразливіші. Наприклад, у В'юнника. Тому участь Богдана у грі під питанням. Це вирішиться завтра, у день матчу. Що стосується Мудрика, він вже два дні працює у загальній групі, тому цілком можливо, що у завтрашньому матчі Михайло з'явиться на полі", - заявив Ротань.

Франція - Україна, чвертьфінал Євро-2023

Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.

За підсумками групового раунду Євро-2023, збірна Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Французи виявились кращими за швейцарців, італійців і норвежців.

Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.