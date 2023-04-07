Про це пише EURACTIV.

Разом з великими компаніями Франція і Китай обговорили і підписали кілька угод, що стосуються таких ключових секторів, як транспорт, енергетика, сільське господарство, культура і наука.

Зазначається, що одна з найбільших угод, підписаних з Китаєм, передбачає створення нової виробничої лінії на заводі французького авіабудівника Airbus в Тяньцзіні, завдяки чому компанія зможе подвоїти виробничі потужності з випуску моделей A320. Планується, що вона буде повністю введена в експлуатацію в 2025 році.

Французька енергетична компанія EDF також поновила угоду з китайським ядерним лідером CGN, підписану в 2007 році, яка дозволяє будівництво нових атомних електростанцій. L'Oréal, провідна світова косметична компанія, також уклала трирічну угоду про партнерство з китайською компанією електронної комерції Alibaba.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що торговельні відносини між ЄС і Китаєм стають все більш незбалансованими.

"ЄС стає більш пильним щодо захисту своїх інтересів і залежностей, щоб забезпечити рівні умови гри", - сказала фон дер Ляєн журналістам у Пекіні.