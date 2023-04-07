Французькі компанії підписали економічні угоди з Китаєм під час візиту Макрона до КНР, - EURACTIV
Франція і Китай підписали кілька економічних угод за участю великих компаній у низці галузей під час візиту президента Емманюеля Макрона до Китаю
Про це пише EURACTIV.
Разом з великими компаніями Франція і Китай обговорили і підписали кілька угод, що стосуються таких ключових секторів, як транспорт, енергетика, сільське господарство, культура і наука.
Зазначається, що одна з найбільших угод, підписаних з Китаєм, передбачає створення нової виробничої лінії на заводі французького авіабудівника Airbus в Тяньцзіні, завдяки чому компанія зможе подвоїти виробничі потужності з випуску моделей A320. Планується, що вона буде повністю введена в експлуатацію в 2025 році.
Французька енергетична компанія EDF також поновила угоду з китайським ядерним лідером CGN, підписану в 2007 році, яка дозволяє будівництво нових атомних електростанцій. L'Oréal, провідна світова косметична компанія, також уклала трирічну угоду про партнерство з китайською компанією електронної комерції Alibaba.
Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що торговельні відносини між ЄС і Китаєм стають все більш незбалансованими.
"ЄС стає більш пильним щодо захисту своїх інтересів і залежностей, щоб забезпечити рівні умови гри", - сказала фон дер Ляєн журналістам у Пекіні.
- Нагадаємо, Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном 6 квітня у Пекіні закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України. Також Сі сказав, що зателефонує президентові України Володимиру Зеленському, коли прийде час.
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