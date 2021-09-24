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ФСБ нічого не знала про підготовку затримання "вагнерівців", - розслідувач Bellingcat Грозєв

24 вересня, 2021 п'ятниця
19:49
війна з Росією

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російські спецслужби нічого не знали про спецоперацію із затримання "вагнерівців"

Про це Грозєв сказав у інтерв'ю виданню НВ.

"У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, зганьбити її на останньому етапі. Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала", - сказав Грозєв.

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Розслідувач також прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про те, що операція була не українською.

"Є два можливих пояснення цих слів. Пояснення неформального представника Офісу президента наступного дня: він не мав на увазі, що це була російська операція. Інше пояснення, що це була операція, нав'язана Україні західними спецслужбами. Ні одне, ні інше не вписується в логіку операції", - сказав Грозєв.

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Розслідувач Bellingcat припустив, що заперечення Зеленським причетності України до спецоперації є наслідком неправильного рішення після її викриття.

"Найімовірніше, на початку хтось йому порадив заперечувати. Вже не можна дати задній хід і не заперечувати. Часто Захід, цивілізовані країни заперечують проведення неуспішних операцій. Тому що не можна публічно оголошувати занадто багато інформації про те, як проводять операції, не можна зливати внутрішню інформацію. [Операція із затримання "вагнерівців"] стала невдалою, тому що інформація вже публічна, далі заперечувати її немає сенсу. Треба було з першого дня говорити: "Так, ми це зробили, ось плюси для України, ось докази, ми передаємо їх до Гааги". Я б так зробив. Чому зробили навпаки? Мені здається, якусь неправильну пораду отримав Зеленський", - сказав Грозєв.

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Христо Грозєв
Вагнергейт
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