ФСБ у нових методичках навчає російських чиновників як правильно хвалити Путіна, - СБУ
СБУ перехопила нові методички ФСБ, у яких російських чиновників вчать правильній похвалі Путіна та як коментувати війну в Україні
Про це інформує Служба безпеки України.
"Документ має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ", - йдеться в повідомленні.
За перехопленими тезами російські чиновники, артисти та спортсмени мають готувати свої виступи: "Ним послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні".
ФСБ наказало обов'язково хвалити Путіна, адже це він нібито особисто захистив росіян – він стояння на колінах, а Росію від знищення.
"А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій", - додали в СБУ.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.
- Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.
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