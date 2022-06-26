Про це інформує Служба безпеки України.

"Документ має примітку "до неухильного використання". Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ", - йдеться в повідомленні.

За перехопленими тезами російські чиновники, артисти та спортсмени мають готувати свої виступи: "Ним послуговувалися і на концерті в Лужниках у березні, і на Економічному форумі у Петербурзі у червні".

ФСБ наказало обов'язково хвалити Путіна, адже це він нібито особисто захистив росіян – він стояння на колінах, а Росію від знищення.

"А для більшої переконливості аналітики ФСБ наводять цілий блок "найчеснішої статистики" про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій", - додали в СБУ.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

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