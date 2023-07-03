ФСБ заявила про нібито спробу замаху на гауляйтера Криму Аксьонова
ФСБ Росії заявила про спробу замаху на життя кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, яку нібито організував завербований Службою безпеки України громадянин РФ
Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ, яке надійшло в редакцію російського РБК.
Згідно з повідомленням, СБУ нібито хотіла організувати підрив автомобіля Аксьонова. Підозрюваного росіянина 1988 року народження заарештували. У ФСБ заявили, що його навчали в Україні мінно-вибухової справи.
"У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію республіки Крим і розпочав підготовку вчинення теракту. Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою його було затримано", — заявили окупанти.
Проти підозрюваного відкрито дві кримінальні справи, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
- Наприкінці червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що після спроби заколоту в Росії ФСБ має завдання ліквідувати власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.71
Купівля 36.71Продаж 37.47
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе