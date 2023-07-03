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ФСБ заявила про нібито спробу замаху на гауляйтера Криму Аксьонова

3 липня, 2023 понедiлок
10:18
Світ Сергій Аксьонов

ФСБ Росії заявила про спробу замаху на життя кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, яку нібито організував завербований Службою безпеки України громадянин РФ

Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ, яке надійшло в редакцію російського РБК.

Згідно з повідомленням, СБУ нібито хотіла організувати підрив автомобіля Аксьонова. Підозрюваного росіянина 1988 року народження заарештували. У ФСБ заявили, що його навчали в Україні мінно-вибухової справи.

"У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію республіки Крим і розпочав підготовку вчинення теракту. Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою його було затримано", — заявили окупанти.

Проти підозрюваного відкрито дві кримінальні справи, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

  • Наприкінці червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що після спроби заколоту в Росії ФСБ має завдання ліквідувати власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
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