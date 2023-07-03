ФСБ заявила про нібито спробу замаху на гауляйтера Криму Аксьонова

Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ, яке надійшло в редакцію російського РБК.

Згідно з повідомленням, СБУ нібито хотіла організувати підрив автомобіля Аксьонова. Підозрюваного росіянина 1988 року народження заарештували. У ФСБ заявили, що його навчали в Україні мінно-вибухової справи.

"У червні 2023 року агент іноземної спецслужби прибув на територію республіки Крим і розпочав підготовку вчинення теракту. Однак довести злочинний намір до кінця підривник не встиг, оскільки при вилученні зі схованки вибухового пристрою його було затримано", — заявили окупанти.

Проти підозрюваного відкрито дві кримінальні справи, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.