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Головна Футбол "Аталанта" і Баєр" несподівано втратили очки у Лізі чемпіонів: результати матчів 23 жовтня

"Аталанта" і Баєр" несподівано втратили очки у Лізі чемпіонів: результати матчів 23 жовтня

Влад Дідусь
23 жовтня, 2024 середа
21:41
Футбол Флоріан Вірц, Баєр, Ліга чемпіонів

У середу, 23 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" зіграє проти мюнхенської "Баварії", а німецький "Лейпциг" зустрінеться з англійським "Ліверпулем"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.  

Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo. 

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 3-й тур 

23 жовтня

"Аталанта" (Італія) - "Селтік" (Шотландія) 0:0

"Брест" (Франція) - "Баєр" (Німеччина) 1:1

Голи: Ле-Мелу, 39 - Вірц, 24

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Лілль" (Франція) 

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Феєнорд" (Нідерланди) 

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 

22:00 "Ман Сіті" (Англія) - "Спарта" (Прага, Чехія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Інтер" (Італія) 

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Ліверпуль" (Англія)

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились  італійській команді - "Аталанті" (0:3).  

У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1).

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Теги:
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Ліга чемпіонів
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Лейпциг
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Атлетико
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Аталанта
Бенфіка
Результати футбольних матчів
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