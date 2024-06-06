Бельгія здолала Чорногорію, Франція та Іспанія розгромили суперників: результати товариських матчів перед Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Товариські матчі

5 червня

Бельгія - Чорногорія 2:0

Голи: Де Брюйне, 44, Троссард, 90+3 (пен.)

Вилучення: Бронович, 88 (Чорногорія)

Словаччина - Сан-Марино 4:0

Голи: Ріго, 8, Суслов, 10, Гараслін, 36, Стрелец, 58

Франція - Люксембург 3:0

Голи: Коло Муані, 43, Клосс, 70, Мбаппе, 85

Іспанія - Андорра 5:0

Голи: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81

Данія - Швеція 2:1

Голи: Гейб'єрг, 2, Еріксен, 86 - Ісак, 9

Норвегія - Косово 3:0

Голи: Холанд, 15, 70, 75

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.