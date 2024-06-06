Бельгія здолала Чорногорію, Франція та Іспанія розгромили суперників: результати товариських матчів перед Євро-2024
У середу, 5 червня, суперники збірної України по Євро-2024 здобули перемоги - Бельгія переграла Чорногорію, а Словаччина розгромила Сан-Марино
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Товариські матчі
5 червня
Бельгія - Чорногорія 2:0
Голи: Де Брюйне, 44, Троссард, 90+3 (пен.)
Вилучення: Бронович, 88 (Чорногорія)
Словаччина - Сан-Марино 4:0
Голи: Ріго, 8, Суслов, 10, Гараслін, 36, Стрелец, 58
Франція - Люксембург 3:0
Голи: Коло Муані, 43, Клосс, 70, Мбаппе, 85
Іспанія - Андорра 5:0
Голи: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81
Данія - Швеція 2:1
Голи: Гейб'єрг, 2, Еріксен, 86 - Ісак, 9
Норвегія - Косово 3:0
Голи: Холанд, 15, 70, 75
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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