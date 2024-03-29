"Було архіскладно": тренер розповів про адаптацію сина Шевченка в юнацькій збірній України

Про це повідомляє "Український футбол".

"Ставлення до Крістіана у команді таке саме, як і до решти хлопців. Скоріше, це він, можливо, відчуває тиск у збірній, бо він син легенди і це на нього якось впливає. Ми, тренери, що працюємо з сином Андрія Шевченка, ніякого тиску не відчуваємо. Я вам чесно скажу, він дійсно талановитий хлопчина. Має за плечима академію "Челсі", грає зараз в Англії за пристойний клуб. Я формую збірну виключно за спортивним принцом, а не за прізвищами та родинними зв’язками", - розповів тренер України U-19 Дмитро Михайленко.

За словами тренера юнацької команди, Шеві-молодшому було архіскладно.

"За десять днів, що Крістіан був у таборі збірної України, він уже став своїм. У кінці він вже і сміявся з хлопцями, і жартували вони між собою. А на початку йому було архіскладно, так. Ні розмови підтримати, ні нормально поспілкуватися… Найголовніше, що він пройшов цю адаптацію вдало", - зізнався Дмитро Михайленко.