"Було архіскладно": тренер розповів про адаптацію сина Шевченка в юнацькій збірній України
Головний тренер України U-19 Дмитро Михайленко розповів, як відбулась адаптація Крістіана Шевченка в юнацькій збірній
Про це повідомляє "Український футбол".
"Ставлення до Крістіана у команді таке саме, як і до решти хлопців. Скоріше, це він, можливо, відчуває тиск у збірній, бо він син легенди і це на нього якось впливає. Ми, тренери, що працюємо з сином Андрія Шевченка, ніякого тиску не відчуваємо. Я вам чесно скажу, він дійсно талановитий хлопчина. Має за плечима академію "Челсі", грає зараз в Англії за пристойний клуб. Я формую збірну виключно за спортивним принцом, а не за прізвищами та родинними зв’язками", - розповів тренер України U-19 Дмитро Михайленко.
За словами тренера юнацької команди, Шеві-молодшому було архіскладно.
"За десять днів, що Крістіан був у таборі збірної України, він уже став своїм. У кінці він вже і сміявся з хлопцями, і жартували вони між собою. А на початку йому було архіскладно, так. Ні розмови підтримати, ні нормально поспілкуватися… Найголовніше, що він пройшов цю адаптацію вдало", - зізнався Дмитро Михайленко.
- 28 лютого гол Крістіана Шевченка допоміг "Вотфорду" перемогти "Бернлі" у півфіналі юнацького Кубка ліги професійного розвитку.
- 3 березня президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що його син Крістіан мріє грати за збірну України.
- 4 березня 17-річний Крістіан Шевченко, який грає за "Вотфорд", отримав український паспорт. 20 березня дебютував за юнацьку збірну.
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