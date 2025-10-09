ЧС-2026: Ребров розповів про втрату футболіста АПЛ перед грою з Ісландією

Про це Ребров розповів на передматчевій пресконференції в Рейк'явіку, повідомляє Українська асоціація футболу.

"На жаль, Єгор завтра грати не зможе. Він відновлюється. Ми розмовляли з лікарями, післязавтра він уже буде працювати в основній групі. Сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру, з Азербайджаном", - сказав Ребров про півзахисника, який виступає за англійський "Брентфорд".

Він констатував, що перед жовтневими матчами у збірної України багато травмованих. Раніше стало відомо, що національній команді не допоможуть Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Роман Яремчук, Олександр Зубков, Олександр Тимчик.

"Що стосується інших гравців, на жаль, багато травм. Але ми викликали достатню кількість виконавців, які можуть замінити травмованих. Вважаю, ті, хто зараз є в розташуванні збірної, повинні вирішувати завдання і завтра, і в наступній грі", - зазначив Ребров.

Україна зіграє проти Ісландії 10 жовтня і Рейк'явіку, а 13 жовтня зустрінеться з Азербайджаном у польському Кракові.

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном, який розпочав виступ у кваліфікації з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.

У іншій зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію - 2:1. Завдяки цьому результату команда Дідьє Дешама набрала 6 очок та зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Ісландія має 3 пункти, в України та Азербайджану - по 1 балу.

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.