Довбик може стати футболістом "Мілана"
Італійський "Мілан" активно цікавиться українцем Артемом Довбиком
Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.
"Мілан" шукає нового нападника, який повинен замінити в основі Олівʼє Жиру. За інформацією джерела, фаворитом на це місце є Джошуа Зіркзі з "Болоньї".
Проте альтернативним варіантом є нападник "Жирони" Артем Довбик. У "Мілана" є можливості, щоб задовільнити фінансові вимоги іспанців у розмірі 40-45 млн євро.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
- 4 червня повідомлялось, що Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони".
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