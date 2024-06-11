Довбик може стати футболістом "Мілана"

Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо.

"Мілан" шукає нового нападника, який повинен замінити в основі Олівʼє Жиру. За інформацією джерела, фаворитом на це місце є Джошуа Зіркзі з "Болоньї".

Проте альтернативним варіантом є нападник "Жирони" Артем Довбик. У "Мілана" є можливості, щоб задовільнити фінансові вимоги іспанців у розмірі 40-45 млн євро.