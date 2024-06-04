Довбик втратив можливість перейти в "Барселону"

Про це повідомляє Sport.es.

Колишній тренер "Барселони" Хаві вважав, що в наступному сезоні каталонцям потрібно продати Роберта Левандовські і підписати нового форварда.

За інформацією джерела, іспанському тренеру подобався профіль українського бомбардира з "Жирони" Артема Довбика. На засіданнях спортивної комісії Хаві повідомив клубу про своє бажання.

Трансфер не відбувся через те, що Хаві покинув "Барселону". Роберт Левандовські продовжить свою гру за каталонців у наступному сезоні.