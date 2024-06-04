Довбик втратив можливість перейти в "Барселону"
Український форвард "Жирони" Артем Довбик мав шанс стати гравцем "Барселони"
Про це повідомляє Sport.es.
Колишній тренер "Барселони" Хаві вважав, що в наступному сезоні каталонцям потрібно продати Роберта Левандовські і підписати нового форварда.
За інформацією джерела, іспанському тренеру подобався профіль українського бомбардира з "Жирони" Артема Довбика. На засіданнях спортивної комісії Хаві повідомив клубу про своє бажання.
Трансфер не відбувся через те, що Хаві покинув "Барселону". Роберт Левандовські продовжить свою гру за каталонців у наступному сезоні.
- Артем Довбик провів у минулому сезоні Ла Ліги 36 матчів, забив 24 мʼячі та віддав 8 асистів. Українець став найрезультативнішим футболістом чемпіонату.
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