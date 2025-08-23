"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, яку транслювало Еспресо.

Дональд Трамп показав журналістам фото з очільником Кремля, яке йому надіслали, і сказав, що Володимир Путін може відвідати Чемпіонат світу з футболу, що пройде у США.

За його словами, все буде залежати від того, що відбудеться далі, оскільки попереду заплановано дуже багато подій.

"Якщо хтось дуже сильно хоче приїхати, і ця людина дуже сильно поважала мене і нашу країну, але не інших. І мені прислали одне фото, Володимир Путін. Я думаю, що він також приїде, хоча може і не приїхати. Залежить від того, що відбудеться далі. Дуже багато подій заплановано на наступні тижні. І тут є фотографія з ним. І дуже мило, що мені надіслали це", - сказав американський президент.