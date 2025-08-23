"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
У пʼятницю, 22 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у США у 2026 році
Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, яку транслювало Еспресо.
Дональд Трамп показав журналістам фото з очільником Кремля, яке йому надіслали, і сказав, що Володимир Путін може відвідати Чемпіонат світу з футболу, що пройде у США.
За його словами, все буде залежати від того, що відбудеться далі, оскільки попереду заплановано дуже багато подій.
"Якщо хтось дуже сильно хоче приїхати, і ця людина дуже сильно поважала мене і нашу країну, але не інших. І мені прислали одне фото, Володимир Путін. Я думаю, що він також приїде, хоча може і не приїхати. Залежить від того, що відбудеться далі. Дуже багато подій заплановано на наступні тижні. І тут є фотографія з ним. І дуже мило, що мені надіслали це", - сказав американський президент.
- 22 серпня Дональд Трамп заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив невдоволення через російську атаку на американську компанію Flex у Мукачеві, яка сталася 21 серпня.
- Цього ж дня американський президент повідомив, що прийме рішення щодо можливих санкцій і тарифів проти Москви протягом двох тижнів, після того, як з'ясує позиції Росії та України.
