Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Футбол "Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США

Марія Музиченко
23 серпня, 2025 субота
00:31
Футбол Трамп і Путін

У пʼятницю, 22 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у США у 2026 році

Зміст

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, яку транслювало Еспресо.

Дональд Трамп показав журналістам фото з очільником Кремля, яке йому надіслали, і сказав, що Володимир Путін може відвідати Чемпіонат світу з футболу, що пройде у США.

За його словами, все буде залежати від того, що відбудеться далі, оскільки попереду заплановано дуже багато подій.

"Якщо хтось дуже сильно хоче приїхати, і ця людина дуже сильно поважала мене і нашу країну, але не інших. І мені прислали одне фото, Володимир Путін. Я думаю, що він також приїде, хоча може і не приїхати. Залежить від того, що відбудеться далі. Дуже багато подій заплановано на наступні тижні. І тут є фотографія з ним. І дуже мило, що мені надіслали це", - сказав американський президент.

  • 22 серпня Дональд Трамп заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив невдоволення через російську атаку на американську компанію Flex у Мукачеві, яка сталася 21 серпня.
  • Цього ж дня американський президент повідомив, що прийме рішення щодо можливих санкцій і тарифів проти Москви протягом двох тижнів, після того, як з'ясує позиції Росії та України.
2025, субота
23 серпня
00:47
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 23 серпня
2025, п'ятниця
22 серпня
23:45
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
22:54
Білорусь
МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
22:35
Оновлено
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 107 боїв: найбільше – на Покровському напрямку
22:23
Оновлено
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
22:12
Дональд Трамп і Джон Болтон
ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post
22:00
Естонія
Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
21:45
премія "Оскар"
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
21:18
Дональд Трамп
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
21:03
Огляд
Одне ціле
Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних
20:58
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Я сказав йому, що мені це не подобається", - Трамп про розмову з Путіним щодо атаки РФ на підприємство США в Мукачеві
20:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
Триває боротьба між Росією та Європою за те, хто втримає ближче до себе Трампа, - політик Рибачук
20:06
Bring Kids Back UA
"Відчували постійний тиск і приниження": в Україну повернули двох хлопців 21 та 22 років з ТОТ Криму
20:06
OPINION
Гучними словами Трамп вдало маскує бездіяльність
19:56
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Задум ворога був прочитаний трошки з запізненням: Згурець щодо ситуації навколо Добропілля
19:49
Партнерський матеріал
У Софії Київській презентували монографію про Григорія Сковороду, створену за підтримки Фонду "МХП-Громаді"
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:15
Ексклюзив
Трамп і Путін
Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
18:10
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
18:05
OPINION
Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
18:04
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну вдалося відновити у свідомості Трампа відчуття їхньої "дружби": Болтон про зустріч на Алясці
18:03
суд, санкції
Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
17:03
Лавров
ISW пояснив, чому РФ наполягає на стамбульських домовленостях для завершення війни в Україні
16:50
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала 4,05 млрд євро від ЄС для відновлення та інтеграції
16:46
Зеленский путін
Зустріч Путіна й Зеленського не заплановано, – Лавров
16:40
У Кракові в аеропорту відкрили виставку воєнних плакатів українських ілюстраторів
16:24
Юлія Свириденко
Уряд схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики
16:18
Оновлено
Марк Рютте
Посилення ЗСУ та допомога США і Європи: Рютте у Києві пообіцяв два шари безпекових гарантій для України
Більше новин
