"Я сказав йому, що мені це не подобається", - Трамп про розмову з Путіним щодо атаки РФ на підприємство США в Мукачеві
Президент США Дональд Трамп прокоментував російську атаку на американське підприємство Flex у Мукачеві 21 серпня: він у розмові з диктатором РФ Володимиром Путіним сказав, що йому це не подобається
Про це він розповів на брифінгу, який транслювало Еспресо.
"Я сказав йому, що це мені не подобається. Я незадоволений всім, що стосується цієї війни", – заявив Трамп.
Він також додав, що врегулював 7 воєн, і, "якщо подумати про довоєнні війни, то додайте їх, і буде 10".
Читайте також: Обстріл Flex на Закарпатті: Трамп проковтне?
