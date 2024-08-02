"Дуже огидно": Усик розкритикував сербів за суддівство матчу "Полісся" у Лізі конференцій

Про це повідомляє "Трибуна".

У четвер, 1 серпня, житомирське "Полісся" поступилось словенській "Олімпії" (1:2) та вилетіло з Ліги конференцій. За словами Олександра Усика, судді не дали українцям нормально провести поєдинок.

"Коли тобі не дають працювати та допомагають іншій команді, то… Я ніколи не жаліюся на суддів, але цей склад (прим. - суддів) сербів був дуже огидним. УЄФА потрібно звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджене ставлення, тому що вони підтримують нашого ворога", - йдеться у заяві боксера.

Усик просить УЄФА відреагувати на суддівство.

"УЄФА не бачить цього чи в них очі через гроші замилило? Подивіться, що відбувається – суддя просто в одну сторону судить. Немає питань, він професійний суддя, я – не футбольний суддя, але УЄФА, відкрийте очі. Якщо вам потрібні гроші – наберіть, я дам вам гроші", - додав українець.

Фото: facebook.com/fcpolissya