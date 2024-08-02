"Дуже огидно": Усик розкритикував сербів за суддівство матчу "Полісся" у Лізі конференцій
Український боксер Олександр Усик, який підтримує житомирське "Полісся", розкритикував сербських арбітрів, які працювали на останньому матчі українців у Лізі конференцій
Про це повідомляє "Трибуна".
У четвер, 1 серпня, житомирське "Полісся" поступилось словенській "Олімпії" (1:2) та вилетіло з Ліги конференцій. За словами Олександра Усика, судді не дали українцям нормально провести поєдинок.
"Коли тобі не дають працювати та допомагають іншій команді, то… Я ніколи не жаліюся на суддів, але цей склад (прим. - суддів) сербів був дуже огидним. УЄФА потрібно звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджене ставлення, тому що вони підтримують нашого ворога", - йдеться у заяві боксера.
Усик просить УЄФА відреагувати на суддівство.
"УЄФА не бачить цього чи в них очі через гроші замилило? Подивіться, що відбувається – суддя просто в одну сторону судить. Немає питань, він професійний суддя, я – не футбольний суддя, але УЄФА, відкрийте очі. Якщо вам потрібні гроші – наберіть, я дам вам гроші", - додав українець.
Фото: facebook.com/fcpolissya
- У першій грі 25 липня у Любляні дебютанти єврокубків з Житомира поступилися "Олімпії" з рахунком 0:2.
- У відкритому тренуванні перед грою взяв участь чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, Раніше, перед стартом у кваліфікації Ліги конференцій, клуб "Полісся" оприлюднив ролик з Усиком, де український боксер одягав форму футбольного клубу з Житомира з 17-м номером, натякаючи, що він може долучитися до гри.
- Усик дебютував за "Полісся" у товариському матчі у лютому 2022 року, а минулого сезону уклав з житомирянами контракт на 1 рік.
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