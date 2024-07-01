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Євро-2024: результати матчів 30 червня

1 липня, 2024 понедiлок
07:25
Футбол Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024

У неділю, 30 червня, продовжились матчі 1/8 фіналу Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024 

1/8 фіналу

30 червня

Англія – Словаччина 2:1

Голи: Беллінґем (90+5), Кейн (91) - Шранц (25)

Іспанія – Грузія 4:1

Голи: Родрі, 39, Фабіан Руїс, 51, Ніко Вільямс, 75, Ольмо, 83 - Ле Норман, 18 (авт.)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. 

Теги:
Спорт
Євро-2024
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