Євро-2024: результати усіх матчів 21 червня
21 червня у 2-му турі Євро-2024 Україна перемогла Словаччину, Франція та Нідерланди зіграли внічию, а Польща поступилася Австрії та першою з 24-х збірних вибула з турніру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
21 червня
2-й тур
Група D
Польща - Австрія 1:3
Голи: Пйонтек, 30 - Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)
Нідерланди - Франція 0:0
Група E
Словаччина - Україна 1:2
Голи: Шранц, 17 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80
Як Україна грає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
Україна набрала 3 очка та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
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