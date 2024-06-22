Євро-2024: результати усіх матчів 21 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

21 червня

2-й тур

Група D

Польща - Австрія 1:3

Голи: Пйонтек, 30 - Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78 (пен.)

Нідерланди - Франція 0:0

Група E

Словаччина - Україна 1:2

Голи: Шранц, 17 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Україна набрала 3 очка та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.