Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Євро-2024: результати усіх матчів 26 червня

Євро-2024: результати усіх матчів 26 червня

27 червня, 2024 четвер
07:00
Футбол Олександр Сваток, Ілля Забрний та Ромелу Лукаку (зліва - направо), Україна - Бельгія

У середу, 26 червня, були зіграні фінальні матчі 3-го туру групового раунду Євро-2024

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.

Євро-2024 

3-й тур

26 червня

Група E

Словаччина – Румунія 1:1

Голи: Дуда, 24 - Марін, 37 (пен.)

Україна – Бельгія 0:0

Група F

Грузія – Португалія 2:0

Голи: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (пен.)

Чехія - Туреччина 1:2

Голи: Соучеук, 66 - Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Кріштіану Роналду, збірна Грузії, Євро-2024, збірна Португалії

Фото: Getty Images

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3. 

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ.

Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.

Футболісти збірної України не змогли виконати ціль, яку перед командою ставив Андрій Шевченко. Напередодні ЧЄ президент УАФ казав, що завдання-мінімум - вихід з групи.

Теги:
Спорт
Євро-2024
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
26 червня, 2024 середа
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
Бронювання військовозобов'язаних працівників
25 червня, 2024 вiвторок
Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
27 червня
07:28
Оновлено
Президент Болівії Луїс Арсе Катакора
У Болівії провалилась спроба військового перевороту. Президент змінив очільника армії
07:27
Ексклюзив
харчове отруєння
Як не отруїтись під час тривалих вимкнень світла: поради епідеміологині
07:11
ВООЗ
Майже третина людства ставить під загрозу здоров'я через брак фізичної активності, - ВООЗ
06:50
на фото: США, Китай
Китай фактично на боці РФ в цій війні, - посол США в КНР
06:31
кордон Латвії та Білорусі
Польща та країни Балтії пропонують збудувати лінію оборони на кордоні з РФ та Білоруссю, - Reuters
06:08
Парламент Грузії
"Ризик створення ворожої атмосфери": Венеційська комісія закликала Грузію не приймати законопроєкт для обмеження прав ЛГБТ
05:52
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Хмельниччині лунали вибухи
05:48
Євросоюз
У ЄС відреагували на рішення РФ заблокувати 81 європейське ЗМІ
04:51
Інцидент з Тищенком та ексвійськовим у Дніпрі: охоронця нардепа взяли під варту за підозрою у катуванні та незаконному утримуванні
04:21
Спільне комюніке Саміту миру
Комюніке Саміту миру підписало Королівство Тонга
04:07
Херсонес
У Криму окупанти знищили Херсонес Таврійський, на його місці спорудили театр, - представниця Інституту археології НАН України
02:41
Київ, Майдан Незалежності
Київ потрапив до топ-10 найгірших для життя міст за оцінкою The Economist
01:07
Латвія
Латвія заблокувала низку прокремлівських сайтів
00:30
Оновлено
Стефан Романів
У Варшаві помер перший віцепрезидент СКУ, представник української діаспори Стефан Романів
00:22
Оновлено
ПАРЄ ухвалила резолюції про спецтрибунал для РФ, посилення санкцій та засудження злочинів проти української ідентичності
00:13
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:04
Меріх Демірал і Хакан Чалханоглу, Євро-2024, збірна Туреччини
Чехія програла Туреччині та вилетіла з Євро-2024
2024, середа
26 червня
23:56
Кріштіану Роналду, збірна Грузії, Євро-2024, збірна Португалії
Грузія перемогла Португалію та сенсаційно вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024
23:02
Посольство США в Україні
У Києві знайшли мертвим працівника посольства США, Держдеп підтвердив його смерть
22:44
НАЗК
Звітні невідповідності на майже 5 млн грн: НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"
22:41
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 116. Росіяни наростили зусилля на Покровському напрямку
22:36
Американська кіноакадемія запросила українських режисерів Чернова та Лозницю приєднатися до організації
22:35
Сергій Лавров
"Захід ніколи не рахувався з Україною": російські фейки та маніпуляції за 26 червня
22:14
Андрій Шевченко
Збірна України не виконала завдання на Євро-2024: як відреагував Шевченко
22:14
Ексклюзив
На заяву Свириденко, що корупція в Україні - це російська пропаганда, у Берліні відреагували сміхом, - голова Антикорупційного центру "Межа"
22:11
Оновлено
Обстріл міста Дергачі 26 червня 2024 року
Росіяни вдарили з авіації по Харківському району: серед поранених - троє дітей
22:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Політолог Саакян пояснив, чому Китай підтримує заморозку російсько-української війни
21:55
путін і Шахназаров
Підтримав вторгнення в Україну, поширював пропаганду: російському режисеру Шахназарову оголосили підозру
21:54
Сергій Ребров
"Ми це Євро програли у першому матчі": Ребров підсумував виступи збірної України на ЧЄ
21:46
У Покровську залишається близько 60 тис. людей, МВА закликає всіх евакуюватися
21:34
збірна України, Євро-2024
"Билися за нашу країну": Зеленський відреагував на виліт України з Євро-2024
21:31
Херсон
Росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: поранено двох дітей та трьох дорослих
21:29
ЄС Україна
У ЄС підтвердили плани підписати безпекову угоду з Україною на саміті євролідерів, - ЗМІ
21:26
Ексклюзив
Найбільше довіру до Зеленського руйнує поведінка його оточення, - політолог Цибулько
21:10
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Євро-2024: який вигляд має підсумкова таблиця групи збірної України
20:56
Євро-2024, збірна Словаччини, збірна Румунії, Раду Дрегушін
Словаччина та Румунія зіграли внічию у матчі суперників України на Євро-2024
20:54
Оновлено
Георгій Судаков та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна зіграла внічию проти Бельгії, але вилетіла з Євро-2024
20:54
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
20:48
кібератака
Кіберфахівці ГУР атакували російських інтернет-провайдерів в окупованому Криму
20:44
Ексклюзив
Морський порт Одеси
Світовий лідер морських перевезень скасував рейс до Одеси, журналіст Ніколов припустив корупцію на митниці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV