"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
У четвер, 3 жовтня, у 2-му турі Ліги Європи "Динамо" зустрічається у гостях з німецьким "Гоффенгаймом". Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 19:45
"Динамо" невдало розпочало виступи у Лізі Європи та в 1-му турі поступилось у Римі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. "Гоффенгайм" у стартовій грі зіграв на виїзді внічию 1:1 з данським "Мідтюлландом".
Також на киян на основному етапі ЛЄ чекають зустрічі з італійською "Ромою", угорським "Ференцварошем", іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм", чеською "Вікторією" та латвійським РФШ.
Ліга Європи
Основний раунд. 2-й тур
3 жовтня
"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)
Зінгсгайм, PreZero Arena
Початок - 19:45
Новий формат Ліги Європи
Нинішній сезон Ліги Європи вперше проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце, сперечатимуться за право потрапити туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
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