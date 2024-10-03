"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У четвер, 3 жовтня, у 2-му турі Ліги Європи "Динамо" зустрічається у гостях з німецьким "Гоффенгаймом". Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 19:45

"Динамо" невдало розпочало виступи у Лізі Європи та в 1-му турі поступилось у Римі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. "Гоффенгайм" у стартовій грі зіграв на виїзді внічию 1:1 з данським "Мідтюлландом".

Також на киян на основному етапі ЛЄ чекають зустрічі з італійською "Ромою", угорським "Ференцварошем", іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм", чеською "Вікторією" та латвійським РФШ.

Ліга Європи

Основний раунд. 2-й тур

3 жовтня

"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)

Зінгсгайм, PreZero Arena

Початок - 19:45

Новий формат Ліги Європи

Нинішній сезон Ліги Європи вперше проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце, сперечатимуться за право потрапити туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.