Гравців ФК "Кривбас" бронюватимуть від мобілізації
Міністерство молоді та спорту України визнало футбольний клуб "Кривбас" критично важливим для функціонування економіки, тож його гравці матимуть бронь від мобілізації
Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті відомства.
Клуб визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це передбачає бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та дії правового режиму воєнного стану.
Нагадаємо, бронь від мобілізації мають ті, хто працюють в установах, організаціях та на підприємствах, які визначаються як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це стосується також кінцевих бенефіціарних власників цих підприємств, у тому числі тих, які відіграють ключову роль у задоволенні потреб ЗСУ та інших військових формувань протягом особливого періоду.
Раніше серед футбольних клубів такий статус отримали "Динамо", "Шахтар", "Дніпро-1" та "Оболонь". Їхніх гравців не можуть призвати до лав ЗСУ.
- Гравцям київського "Динамо" до 17 травня продовжили бронь від мобілізації.
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