Гравців ФК "Кривбас" бронюватимуть від мобілізації

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті відомства.

Клуб визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це передбачає бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та дії правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, бронь від мобілізації мають ті, хто працюють в установах, організаціях та на підприємствах, які визначаються як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це стосується також кінцевих бенефіціарних власників цих підприємств, у тому числі тих, які відіграють ключову роль у задоволенні потреб ЗСУ та інших військових формувань протягом особливого періоду.

Раніше серед футбольних клубів такий статус отримали "Динамо", "Шахтар", "Дніпро-1" та "Оболонь". Їхніх гравців не можуть призвати до лав ЗСУ.