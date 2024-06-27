Груповий раунд Євро-2024 позаду: турнірні таблиці усіх груп, хто зіграє в 1/8

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ. Проте через різницю забитих-пропущених мʼячів Україна фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Румунія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, Бельгія - друга, а Словаччина - третя.

Футболісти збірної України не змогли виконати ціль, яку перед командою ставив Андрій Шевченко. Напередодні ЧЄ президент УАФ казав, що завдання-мінімум - вихід з групи.

Турнірні таблиці усіх груп Євро-2024

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Розклад матчів 1/8 фіналу