Грузія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гра між національними командами Грузії та України відбудеться в Батумі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо її покаже Megogo та регіональні телеканали Суспільного.

Ліга націй

Ліга B. Група 1

5-й тур

Грузія - Україна

16 листопада, Батумі, Adjarabet Arena

Початок - 19:00

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного

Як збірна України виступає у Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома вирішальними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.