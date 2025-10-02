Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
Український футболіст ПСЖ Ілля Забарний отримав найвищу оцінку від Sofascore серед усіх гравців у переможному матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Барселони"
Про це повідомляє Sofascore.
Ілля Забарний відіграв за ПСЖ весь матч проти "Барселони" в Іспанії на позиції центрального захисника та допоміг своїй команді перемогти у гостях 2:1. В одному з епізодів українець вибив м'яч з порожніх воріт після удару Феррана Торреса.
У підсумку 23-річний оборонець отримав за матч 7,8 бала - найвищу оцінку серед усіх футболістів обох команд.
Забарний влітку перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута" за 63 млн євро. У новому сезоні він зіграв за парижан 7 матчів та забив 1 гол.
фото: sofascore.com
- За підсумками 2-х турів основного раунду Ліги чемпіонів без втрат йдуть шість клубів - "Баварія", "Реал", ПСЖ, "Інтер", "Арсенал" та "Карабах".
