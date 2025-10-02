Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"

Про це повідомляє Sofascore .

Ілля Забарний відіграв за ПСЖ весь матч проти "Барселони" в Іспанії на позиції центрального захисника та допоміг своїй команді перемогти у гостях 2:1 . В одному з епізодів українець вибив м'яч з порожніх воріт після удару Феррана Торреса.

У підсумку 23-річний оборонець отримав за матч 7,8 бала - найвищу оцінку серед усіх футболістів обох команд.

Забарний влітку перейшов до ПСЖ з англійського "Борнмута" за 63 млн євро. У новому сезоні він зіграв за парижан 7 матчів та забив 1 гол.

фото: sofascore.com