Ліга конференцій: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
У п'ятницю, 23 лютого, відбулося жеребкування другого раунду плей-офф Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками жеребкування у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні сформувалися наступні пари:
Ліга конференцій. Жеребкування 1/8 фіналу
"Серветт" (Швейцарія) - "Вікторія" (Чехія)
"Аякс" (Нідерланди) - "Астон Вілла" (Англія)
"Мольде" (Норвегія) - "Брюгге" (Бельгія)
"Юніон" (Бельгія) - "Фенербахче" (Туреччина)
"Динамо" (Хорватія) - ПАОК (Греція)
"Штурм" (Австрія) - "Лілль" (Франція)
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Фіорентина" (Італія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)
Перші матчі 1/8 фіналу ЛК відбудуться 7 березня, повторні - 16 березня.
- 22 лютого "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 1:3 та припинив виступи у єврокубках.
- 23 лютого відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
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